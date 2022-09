"அவதூறு அண்ணாமலை" ரொம்ப கேவலம் ! ஐபிஎஸ் படிச்சிட்டு இப்படியா பேசுவீங்க! துரை வைகோவுக்கு வந்த கோபம்!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : "அவதூறு அண்ணாமலை" நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லி வருகிறார். இங்கு மதக் கலவரங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இது போன்ற கருத்துக்கள் அவர் சொல்வதின் நோக்கம் என்ன? என கேள்வியெழுப்பியுள்ள மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ, ஒரு ஐபிஎஸ் படித்த நபர் இது போன்ற கருத்துக்கள் சொல்வது மிகவும் கேவலமானது என விமர்சித்துள்ளார்.

திருச்சி திருவானைக்கோவில் வெங்கடேஸ்வரா தியேட்டரில் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைமை கழக செயலாளர் துரை வைகோ "மாமனிதன் வைகோ " திரைப்படத்தை வெளியிட்டு திரைப்படம் பார்த்தார்.

வைகோ குறித்த அவர் மகன் துரை வைகோ தயாரித்துள்ள இந்த ஆவணப்படம் தமிழகம் முழுவதும் கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு திரையிடப்பட்டு வரும் நிலையில், திருச்சியில் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று ஆவணத் திரைப்படத்தை கண்டுகளித்தனர்.

அப்பா மாதிரி நான் தயவு தாட்சண்யம் பார்க்க மாட்டேன்! மதிமுக நிர்வாகிகளை அதிர வைத்த துரை வைகோ!

English summary

BJP Annamalai has been making many comments. What is the purpose of him making such comments when religious riots are going on here? MDMK head office secretary Durai Vaiko has criticized that it is very disgusting for an IPS educated person to make such comments.