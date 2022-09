அடடே.. இப்படியும் ஒரு உயரதிகாரியா? - ஓய்வு பெற்ற மாற்றுத்திறனாளி கிளார்க்கிற்கு கௌரவம்.. நெகிழ்ச்சி!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : பணி ஓய்வு பெற்ற கடைநிலை ஊழியரை தனது இருக்கையில் அமர வைத்து கௌரவித்துள்ளார் ரயில்வே உயர் அதிகாரியாக பணிபுரியும் பெண் அலுவலர் மோகனப்பிரியா.

எழுத்தராகப் பணிபுரிந்த வாய் பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளியான நாகராஜன் நேற்றோடு ஓய்வு பெற்ற நிலையில், அவரை அலுவலகத்தில் அனைவரின் முன்னிலையும் கௌரவித்து நெகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளார் உயரதிகாரியான மோகனப்ரியா.

இச்செயல், நாகராஜன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இப்படியும் ஒரு உயரதிகாரியா என பலரும் அவரை வியந்து பாராட்டி வருகின்றனர்

English summary

Nagarajan, a disabled person who was worked as a Trichy Railway office clerk, retired yesterday, higher official Mohanapriya honored him by making him sit in her seat and praised him in front of everyone.