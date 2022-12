திருச்சி மாவட்டம் என்றாலே ஸ்பெஷல் தான்! புத்தாண்டு பரிசாக அள்ளிக் கொடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Trichirappalli

திருச்சி: திருச்சி மாவட்டத்துக்கு புத்தாண்டு பரிசாக மொத்தம் ரூ.625.76 கோடி மதிப்பீட்டிலான முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்து, புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

அண்ணா காலம் தொட்டே திமுகவுக்கும் திருச்சிக்கும் எப்போதுமே ஒரு பந்தம் இருந்து வரும் சூழலில் திருச்சி மாவட்டத்தை ஸ்பெஷலாக கவனித்திருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

As a New Year gift to Trichy district, Chief Minister Stalin inaugurated the finished project works worth Rs.625.76 crore, laid the foundation stone for new project works and provided government welfare assistance to the beneficiaries.