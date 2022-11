மத்திய அரசை பார்த்து பயப்படும் அதிகாரிகள்.. கேஎன் நேருவுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதிலடி.. சொன்னது என்ன?

Trichirappalli

oi-Nantha Kumar R

திருச்சி: தேசிய கல்வி கொள்கையை தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக நிராகரிக்கவில்லை என மத்திய கல்வித்துறை இணை அமைச்சர் சுபாஷ் சர்க்கார் திருச்சியில் கூறினார். மேலும் மத்திய அரசை பார்த்து அதிகாரிகள் பயப்படுகிறார்கள் என கேஎன் நேரு கூறியதற்கு மத்திய அமைச்சர் சுபாஷ் சர்க்கார் பதிலடி கொடுத்தார்.

ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மத்திய அரசின் திட்ட பணிகள் எப்படி உள்ளது? என்பது பற்றி மத்திய அமைச்சர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அதேபோல் ஒவ்வொரு மத்திய அமைச்சர்களும் துறைசார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் மத்திய கல்வித்துறை இணை அமைச்சர் சுபாஷ் சர்க்கார் தமிழ்நாடு வந்தார். திருச்சியில் இன்று ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார். அதன்பிறகு சுபாஷ் சர்க்கார் கூறியதாவது:

English summary

