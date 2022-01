பாஜக தமிழக மக்களுக்கு துரோகம் செய்கிறது - கனிமொழி எம்.பி. காட்டம்

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தமிழகத்தில் பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகள், பொதுமக்கள், நீட் தேர்வை எதிர்க்கும் நிலையில், நீட் தேர்வை பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரிப்பது தமிழக மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம் என திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் மாநில மகளிர் அணி செயலாளருமான கனிமொழி எம்பி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்காக நடத்தப்படும் நீட்தேர்வு காரணமாக கடந்த ஆண்டுகளில் ஏராளமான மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டனர் இதையடுத்து நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சியினரும் பொதுமக்களும் மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

திமுக அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு கடந்த வருடம் சட்டசபையில் நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு அளிக்கும் சட்ட மசோதா கொண்டு வரப்பட்டது இந்த மசோதா ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது வரை இந்த மசோதா குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படவில்லை.

English summary

While most political parties in Tamil Nadu and the general public oppose the NEET exam, Kanimozhi MP, a DMK MP and state women's team secretary, has accused the BJP of supporting the NEET exam as a betrayal of the people of Tamil Nadu.