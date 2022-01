ஷாக்.. செல்போனில் ஆபாச படம் பார்த்து 9 வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் கொடுமை.. பள்ளி மாணவர்கள் மூவர் கைது

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடி அருகே ஆன்லைன் வகுப்புக்காக பெற்றோர் கொடுத்த செல்போனில் ஆபாச படங்களை பார்த்த மூன்று சிறுவர்கள் வீட்டருகே வசிக்கும் 9 வயது சிறுவனை பல நாட்களாக பாலியல் வன் கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய புகாரில் கைது செய்யப்பட்டு சிறுவர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரோனா காரணமாக தற்போது ஆன்லைன் வகுப்புகள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக பெரும்பாலான நேரங்களில் மாணவர்கள் செல்போன்களிலேயே மூழ்கி கிடக்கின்றனர்.

பெற்றோர்களும் தங்கள் பிள்ளைகள் படிப்பில் கவனமாக இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு கண்டுகொள்வதில்லை. ஆனால் சில நேரங்களில் செல்போன்களில் ஆபாச படங்கள், ஆன்லைன் கேம் உள்ளிட்டவற்றில் கவனம் செலுத்திகின்றனர்.

English summary

Three boys have been arrested for sexually abusing a 9-year-old boy living near their home for several days after they saw pornography on their parents' cell phone for an online class near Thoothukudi.