இன்ப அதிர்ச்சி தரப்போகும் ஸ்டாலின் அரசு.. விரைவில் கூட்டுறவு கடன், நகைக் கடன் தள்ளுபடி- அமைச்சர்

Tuticorin

oi-Veerakumar

தூத்துக்குடி: ஏழை எளியவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்க உள்ளது ஸ்டாலின் அரசு. ஆம்.. கூட்டுறவு சங்க கடன்கள் மற்றும், நகைக் கடன் தள்ளுபடி குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில், வேளாண்மை கூட்டுறவு விற்பனைக் கடன் சங்கத்தின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின்கீழ் இயங்கும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை நிலையத்தை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி நேற்று திறந்து வைத்தார்.

இதில் தூத்துக்குடி லோக்சபா எம்.பி. கனிமொழி, சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில்ராஜ் மற்றும் அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Loan waiver in Tamil Nadu: Cooperative Minister I. Periyasamy has said that the government will soon waive all the loans (kadan thallupadi) the farmers got from cooperative society. He and Kanimozhi MP were participated a program in Tuticorin.