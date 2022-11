’எட்டு டாலர்’ எலான் மஸ்க்கின் சேட்டை! இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ட்விட்டரில் ப்ளூ டிக்! கோடான கோடி நன்றி!

Washington

வாஷிங்டன் : நீண்ட இழுபறி பரபரப்புகளுக்குப் பிறகு ட்விட்டரை வாங்கி உள்ள டெஸ்லா நிறுவனத்தின் நிறுவனரும், அமெரிக்காவின் பெரும் பணக்காரருமான எலான் மஸ்க் ட்விட்டரில் அதிகாரப்பூர்வ கணக்குகளுக்கு வழங்கப்படும் புளூ டிக்கிற்கு எட்டு டாலர் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என அறிவித்த நிலையில் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரில் ஒருவர் ப்ளூ டிக் பெற்றிருக்கிறார்.

ட்விட்டர் நிறுவனம் மக்களின் கருத்துக்கு மதிப்பளிப்பது இல்லை எனவும் அதனை வாங்கப் போவதாகவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா நிறுவனங்களின் தலைவரும் உலக அளவில் மிக பெரும் பணக்காரருமான எலான் மஸ்க் கூறி இருந்தார்.

ட்விட்டரில் கருத்து சுதந்திரத்திற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் எனவும், எலான் மஸ்க் ட்விட்டரை வாங்குவது மிகப் பெரிய அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என பலரும் கூறி வந்தனர். ஆனால் இது உடனடியாக நடக்கவில்லை. நீண்ட இழுபறிக்குப் பிறகே இது நடந்தது.

America's richest man Elon Musk has announced on Twitter that an eight dollar fee will be charged for Blue Ticks issued to official accounts, one person has received a Blue Tick in the name of Jesus Christ.