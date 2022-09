விரைவில் இந்தியாவுக்கு வாங்க.. சவுதி பட்டத்து இளவரசருக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு கடிதம்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: சவுதி அரேபியாவின் தேசிய தினம் வருகிற 23 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி சவுதி பட்டத்து இளவரசர் முகம்மது பின் சல்மானுக்கு இந்திய பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்து கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். மேலும் விரைவில் இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளுமாறு சவுதி பட்டத்து இளவரசர் முகம்மது பின் சல்மானுக்கு அழைப்பும் விடுத்துள்ளார்.

இந்திய வெளியுறவு அமைச்சரான பிறகு முதன்முறையாக சவுதி அரேபியாவுக்கு ஜெய்சங்கர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.

இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் சவுதி அரேபிய பட்டத்து இளவரசர் முகம்மது பின் சல்மானை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

உலகின் விலை உயர்ந்த சொகுசு பங்களாவில் தங்கிய சவுதி இளவரசர்! அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்?

English summary

National Day of Saudi Arabia is celebrated on 23rd. On this occasion, Indian Prime Minister Modi has sent a letter to Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman congratulating him.