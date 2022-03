ரஷ்யா இத மட்டும் பண்ணட்டும்.. நேட்டோ கண்டிப்பாக உள்ளே வரும்.. உக்ரைன் போர் குறித்து உக்கிரமான பைடன்!

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் ரஷ்யா இரசாயன ஆயுதத்தை பயன்படுத்தினால் அதற்கு நேட்டோ "பதிலளிக்கும்" என்று பிரஸ்ஸல்ஸில் நடந்த நேட்டோ உச்சிமாநாட்டிற்குப் பிறகு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறியுள்ளார்.

நேட்டோ விவகாரத்தில் உக்ரைன் எல்லையில் படைகளைக் குவித்த ரஷ்யா திடீரென போரை தொடங்கியது. தரைவழி, வான்வழி, கடல்வழி என மும்முனை தாக்குதலை ரஷ்யா நடத்தி வருகிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா 30வது நாளாக தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் உக்ரைன் எல்லையில் பாதுகாப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ரசாயன ஆயுதங்களை பயன்படுத்த தயாராகிறதா ரஷ்யா? உக்ரைனால் அதிகரிக்கும் பதற்றம்.. எச்சரிக்கும் நேட்டோ

English summary

US President Joe Biden has said after the NATO summit in Brussels that NATO would "respond" to Russia's use of chemical weapons in the war against Ukraine.