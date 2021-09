பயபுள்ள நம்மள மாதிரியே சேட்டை பண்ணி இருக்குப்பா...சர்வைவருக்கு குவியும் 90ஸ் கிட்ஸ்களின் பாராட்டு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: முதல்முறையாக ப்ரோமோ வில் இடம்பிடித்த உமாபதி தன்னுடைய அனுபவங்களை கூறி அனைவர்களின் மனதயும் பறித்து விட்டார்.

அடடா நம்ம செஞ்ச சேட்டைகளை எல்லாம் இவர் கூறுவதை கேட்கும் போது மனசுக்குள்ள ஒரு ஆனந்தம் பற்றிக் கொள்கிறதே என்று ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

போரடிக்காத கதையை கேட்டதும் குதூகலமாக இன்றைய எபிசோடுக்கு பார்ப்பதற்காக ரசிகர்கள் ரெடி ஆகி விட்டார்கள்.

English summary

Zee's Tamil reality show Survivor has received a huge response from fans. Fans who continue to watch the show are also more interested in watching promos for it. Fans are eagerly waiting for the show when they see the jolly movement of the quails team in today's promo.