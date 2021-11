முதல் நாள் திருமணம்.. மறுநாள் தோழியுடன் மணப்பெண் ஓட்டம்.. அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்த புதுமாப்பிள்ளை

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் திருச்சூர் அருகே சாவக்காடு பகுதியை சேர்ந்த வாலிபருக்கும், பழுவில் என்ற இடத்தை சேர்ந்த 23 வயதான இளம்பெண்ணுக்கும் கடந்த மாதம் 25-ந் தேதி திருமணம் நடந்தது.

திருமணம் முடிந்த மறுநாள் புதுமணத்தம்பதிகள் இருவரும் அருகில் உள்ள வங்கிக்கு சென்றனர். புதுமாப்பிள்ளை வங்கிக்குள் நின்று கொண்டிருந்தார். புதுப்பெண் போன் செய்து விட்டு வருவதாக கூறி கணவரின் செல்போனை வாங்கிக் கொண்டு வெளியே வந்தார்.

The husband fainted in shock as the bride went with her girl friend the day after the wedding. The bride and her friend were called and sent with relatives to the police for advice