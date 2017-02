ஹிட்லரின் டெலிபோன் ஏலத்துக்கு வருகிறது.. ஆரம்ப விலை ரூ.67 லட்சம் !

இரண்டாம் உலகப்போரின்போது ஹிட்லர் பயன்படுத்திய தொலைபேசி ஏலத்துக்கு வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A US auction house is selling a telephone owned by Adolf Hitler. Bill Panagopulos, president of the auction house Alexander Historical Auctions, since 1992, says occupying Russian officers gave the phone to Brigadie Sir Ralph Rayner, a British Conservative Party politician, during a visit to Hitler's Berlin