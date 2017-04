நான் பாத்துகிறேன்... நீங்க தமிழகத்துக்கு திரும்புங்க.. டெல்லியில் விவசாயிகளிடம் முதல்வர் வேண்டுகோள்

விவசாயிகள் தங்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு தமிழகம் திரும்ப பெறவேண்டும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கேட்டுக் கொண்டார்.

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 10:26 [IST]

English summary

CM Edappadi Palanisamy today met farmers who are protesting for 41st day. He assured to take action for their demands and also urged them to end the agitation.