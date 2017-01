தீபாவுக்கு பெருகும் ஆதரவு... சேலத்தில் ஜெ.தீபா பேரவையின் மாநில அளவிலான முதல் கூட்டம்

ஜெயலலிதா தீபா பேரவையின் மாநில அளவிலான முதல் கூட்டம் சேலத்தில் இன்று நடைபெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Support for J.Deepa is increasing day by day. Salem ADMK cadres started Jayalalitha Deepa state Conference to lead the ADMK party.