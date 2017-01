பாஜகவில் பதவியில் இல்லாத குருமூர்த்தி அரசியல் செய்யும்போது நாங்கள் செய்யகூடாதா? நடராஜன் பொளேர்

பாஜகவில் எந்த பதவியிலுமே இல்லாத 'துக்ளக்' குருமூர்த்தி அரசியல் செய்கிறார்... ஜெயலலிதாவை பாதுகாத்த எங்கள் குடும்பம் அரசியல் செய்ய கூடாதா? என சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

ADMK General Secretary Sasikala's husband Natarajan slammed Thuglak Editor Gurumurthy on the conspiracy against Dravidians.