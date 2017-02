பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு நெருக்கடி! பாய்கிறது அடுத்தடுத்து வழக்குகள்!

முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு எதிராக வழக்குகள் பாய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Sasikala group has insisted their rulers to create problem for former chief minister O.Paneerselvam. Sasikala group wants to dissolve the OPS team and ordered to file case on them.