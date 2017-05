நடிகர் ரஜினி பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு.. கோவையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய தபெதிகவினர் கைது

நடிகர் ரஜினி பேச்சுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து கோவையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தந்தை பெரியார் திராவிடர் கட்சியினரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

Thanthai Periyar Dravida katchi stage protest aganist rajini talk in kovai

