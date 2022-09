Fact Check காரே மூழ்கும் அளவுக்கு பெங்களூரில் மழையா? டிரெண்டான படம் உண்மைதானா?

Fact Check

பெங்களூர்: கார் ஒன்று வெள்ளத்தில் மூழ்குவது போன்ற வீடியோ பெங்களூர் மழை வெள்ளத்தின் போது எடுக்கப்பட்டதாக பொய்யான செய்தி பரப்பப்படுகிறது.

பெங்களூரில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழையால் பெங்களூரில் உள்ள அவுட்டர் ரிங் ரோர்டு, சில்க் போர்டு சந்திப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கியது.

இதனால் ஊழியர்கள் பணிக்கு செல்ல முடியாமல் அவதிப்பட்டனர். ஆயினும் டிராக்டர்களில் வேலைக்கு சென்றனர். பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் பணிக்கு வராததால் மிக அதிக அளவு நஷ்டம் ஏற்பட்டது.

English summary

Fact Check: very old video of car floats in rain water roams in Social media says that it happened in Bengaluru rains.