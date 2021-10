sbi 2056 Probationary Officer பணியிடங்கள்.. வங்கி பணியில் சேர காத்திருந்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு

Jobs

oi-Velmurugan P

சென்னை: 2056 Probationary Officer பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிக்கையை பாரத ஸ்டேட் வங்கி (எஸ்பிஐ) வெளியிட்டுள்ளது . அக்டோபர் 5ம் தேதியான இன்று தொடங்கி 25.10.2021 வரை இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான பாரத ஸ்டேட் வங்கி (எஸ்பிஐ) நாடு முழுவதும் காலியாக உள்ள 2056 புரொபசனரி அதிகாரி பணியிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த பணியிடங்களுக்கு பிரிமிமினரி தேர்வு, மெயின் தேர்வு , நேர்முகத்தேர்வு ஆகிய மூன்று விதமான தேர்வுகளுக்கு பின் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளார்கள்.

English summary

State Bank of India (SBI) has issued a recruitment notice for 2056 Probationary Officer posts. It has been announced that you can apply online from today, October 5 to 25.10.2021.