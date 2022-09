மேடம் உங்களுக்கு ஸ்கூட்டி பரிசு! செல்போனில் வலைவிரிக்கும் மோசடி கும்பல்! உஷாரா இருக்கனும் மக்களே!

Ariyalur

oi-Mohan S

அரியலூர்: அரியலூரில் ஆசைவார்த்தை கூறி பண மோசடி செய்த 14 பேர் கொண்ட கும்பலை, போலீசார் கைது செய்தனர். கைதான அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

அரியலூர் மாவட்டம், பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ரோஸ்லின் என்பவரை, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சோப்பு விற்பனை செய்யும் ஒரு கும்பல் அணுகியுள்ளது. தங்களிடம் சோப்பு வாங்கினால் பரிசு கூப்பன் வழங்கப்படும் என கூறியுள்ளனர்.

அந்தக் கூப்பனில் பரிசுகள் விழுந்தால் 50 சதவீதம் தள்ளுபடி விலையில் குக்கர், குத்துவிளக்கு போன்ற பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்றும் ஆசை வார்த்தை கூறி சோப்புகளை விற்பனை செய்துள்ளது. மேலும், சோப்புகளை வாங்கியவர்களிடம் இருந்து செல்போன் எண்ணையும் அந்த கும்பல் வாங்கிச் சென்றுள்ளது.

''ஆந்தை அருகில் ஒரு அழகான பெண்ணின் முகம் இருக்கிறது''.. 7 செகண்ட் டைம்.. கண்டுபிடிச்சா நீங்க கிரேட்!

English summary

The police arrested a gang of 14 people who cheated money in Ariyalur. All those arrested were produced in court and jailed.