ஆர்சிபியா.. மும்பையா?.. கொலையில் முடிந்த ரோஹித்-கோலி ரசிகர்களின் மோதல்.. அரியலூரில் பயங்கரம்

Ariyalur

oi-Nantha Kumar R

அரியலூர்: அரியலூரில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலியின் ரசிகர்கள் இடையே நடந்த விவாதம் கொலையில் முடிந்துள்ளது. இதில் ரோஹித் சர்மாவின் ரசிகரை, விராட் கோலியின் ரசிகர் கிரிக்கெட் பேட்டால் கொடூரமாக அடித்து கொலை செய்துள்ள அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஐபிஎல் நடக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் இந்தியாவில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த வீரர்கள் அங்கம் வகிக்கும் அணிக்கு சப்போர்ட் செய்வதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர். பல வேளைகளில்இதுதொடர்பாக நண்பர்கள் இடையே விவாதங்கள் நடப்பது உண்டு.

இந்நிலையில் தான் அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஆர்சிபியா.. மும்பை இந்தியன்ஸா எனும் வகையில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ரசிகர்கள் இடையே நடந்த மோதல் கொலையில் முடிந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

An argument between Rohit Sharma and Virat Kohli's fans in Ariyalur ended in murder. In this shocking information has been revealed that Rohit Sharma's fan was brutally beaten to death by Virat Kohli's fan with a cricket bat.