என்னென்ன வார்த்தைகளை பேசணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லாருக்கும்.. பாஜக அரசு மீது திருமா அட்டாக்!

Ariyalur

oi-Vignesh Selvaraj

அரியலூர் : நாடாளுமன்றத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாத வார்த்தைகள் என்று அறிவித்துள்ளதைப் போல, பயன்படுத்தக் கூடிய வார்த்தைகளையும் கூறி விடுங்கள் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் ஊழல், துரோகம், சர்வாதிகாரி என்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தக் கூடாது என்று மக்களவை செயலர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியில் கடுமையான கண்டனம் எழுந்து வருகிறது. நாடாளுமன்றத்தில் குறிப்பிட்ட சில வார்த்தைகளை எம்.பிக்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற அறிவிப்புக்கு திருமாவளவன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

While the Lok Sabha Secretary has announced the words that should not be used in the Parliament, please announce the words that can be used, said VCK leader Thirumavalavan.