மதங்களை கடந்த காதல்.. பஜ்ரங்தள எதிர்ப்பை மீறி முஸ்லிம் இளைஞரை கரம்பிடித்த இந்து பெண்..பரபர கர்நாடகம்

Bangalore

oi-Nandha Kumar U

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் இந்து பெண்ணை முஸ்லிம் இளைஞர் திருமணம் செய்வதை ‛லவ்ஜிகாத்' எனக்கூறி பஜ்ரங்தளத்தை சேர்ந்தவர்கள் தடுத்து நிறுத்தி தாக்கிய நிலையில் போலீஸ் விசாரணைக்கு அந்த காதல் ஜோடி இன்று மதங்களை கடந்து கலப்பு திருமணம் செய்தனர்.

கர்நாடக மாநிலம் சிக்கமகளூர் மாவட்டம் கசபா தாலுகாவில் தாசரஹள்ளி அருகே உள்ள லட்சுமிபுரா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சைத்ரா.

இவருக்கும் ஜாபர் என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த பழக்கம் காதலாக மாறியது. இதையடுத்து இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்தனர்.

In Karnataka, the marriage of a Hindu woman to a Muslim youth was stopped and assaulted by people from Bajrang Dal, calling it love jihad ''. Now the woman married that boy.