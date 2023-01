பெங்களுர் குடிநீர் திட்டம்: காவிரி நீரை எடுக்க கூடாது: உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் மனு

காவிரி நதி நீர் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

பெங்களூர்: காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. பெங்களூர் மாநகர திட்டத்திற்கு காவிரியில் இருந்து நீரை எடுக்க கர்நாடக அரசுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் கர்நாடக அரசுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக சட்ட போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. காவிரி நதிநீரை பங்கிட்டு கொள்வது இரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயும் பல ஆண்டுகளாக பிரச்சினை இருந்து வருகிறது.

காவிரியின் குறுக்கே ராமநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள மேகதாது என்ற இடத்தில் சுமார் ரூ.9 ஆயிரம் கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய அணை கட்ட கர்நாடக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

An additional petition has been filed in the Tamil Nadu Supreme Court regarding the Cauvery issue. The petition has demanded that the Karnataka government be banned from drawing water from the Cauvery for the Bengaluru Municipal Project.