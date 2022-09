கண்ட காட்சி.. காதலனின் இன்ஸ்டாவை பார்த்த காதலிக்கு அதிர்ச்சி.. "அந்த" போட்டோஸ்.. ரோட்டிலேயே தர்ம அடி

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: காதலியின் நிர்வாணப் புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்ட சென்னையை சேர்ந்த மருத்துவர் சரமாரியாக தாக்கப்பட்டு ஆபத்தான நிலையில் பெங்களூரில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

அவரது காதலியின் நண்பர்கள் தாக்கியதில் அவர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தலையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அவரை காப்பாற்றுவது கடினம் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்து ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

In Horrific incident, A Doctor from chennai was brutally beaten up by his lover's boy friends because he uploaded her nude pictures in instagram. Police arrested one man and in search of two.