எடியூரப்பாவிற்கு நான்கு முறை ஆட்டம் காட்டிய முதல்வர் நாற்காலி - சகட யோகம் கொடுத்த சங்கடம்

பெங்களூரு: சகட யோகம் எப்போதுமே ஒருவரை ஒரு இடத்தில் நிலையாக இருக்க விடாது. கர்நாடகா முதல்வராக இருந்து தற்போது ராஜினாமா செய்துள்ள எடியூரப்பாவின் ஜாதகத்திலும் இந்த யோகம் இருப்பதனால்தான் அவரால் நிலையாக ஐந்து ஆண்டு காலம் முதல்வராக ஒருமுறை கூட நீடித்து இருக்க முடியவில்லை.

எடியூரப்பாவிற்கு சூரிய தசை நடந்த போது கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு 7 நாட்கள் முதல்வரானார். அதன்பின்னர் 3 ஆண்டுகள் முதல்வரானார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல்வரான எடியூரப்பா கர்நாடகா சட்டசபையில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கத் தவறியதால் மூன்றே நாட்களில் தனது முதல்வர் பதவியை மூன்றாவது முறையாக ராஜினாமா செய்தார்.

2019ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் மீண்டும் முதல்வரான எடியூரப்பா 2 ஆண்டுகளில் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். வாழ்க்கை இன்பமும், துன்பமும் ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்தது என்பதுதான் சகடயோகம் உணர்த்தும் உண்மை. குருவுக்கு சந்திரன் 6,8,12 ஆகிய இடங்களில் இருந்தால், இந்த சகட யோகம் உருவாகிறது. இவர்களது வாழ்க்கையில் இன்பமும், துன்பமும் கலந்திருக்கும். எடியூரப்பா ஜாதகத்தில் குருவிற்கு 6வது வீடான விருச்சிகத்தில் சந்திரன் அமர்ந்துள்ளார். இதுவே அவரது வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் கொண்டாதாக அமைய காரணமாக உள்ளது.

Sakata Yoga does not always make one stable in one place. This yoga is also in the horoscope of Eduyurappa, who has now resigned as the Chief Minister of Karnataka, so he has not been able to last even once as the Chief Minister for five consecutive years. Eduyurappa, who relied on astrology, resigned as chief minister because he knew the truth about his horoscope.