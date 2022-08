8 மாதத்தில் தேர்தல்.. மீண்டும் கர்நாடகா முதல்வர் மாற்றம்? கொளுத்திப் போட்ட காங்கிரஸ்!

Bangalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் 2023ம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை மாற்றப்பட வாய்ப்புள்ளதாக காங்கிரஸ் கட்சி கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 2018ம் ஆண்டு நடைபெற்ற கர்நாடக சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியமைத்தது. முதலமைச்சர் பதவியை மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சியின் குமாரசாமிக்கு காங்கிரஸ் கட்சி விட்டுக்கொடுத்தது. இருந்தும், 2019ல் கர்நாடக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ-க்களை பாஜக பதவி விலக செய்ததையடுத்து, ஜேடியு - காங்கிரஸ் கூட்டணி பெரும்பான்மையை இழந்தது.

இதனால் சகலமானவருக்கும்... கர்நாடகா முதல்வர் பசவராஜ் மாற்றம் இல்லை- பதற்றத்துடன் மறுக்கும் பாஜக!

English summary

Union Home Minister Amit Shah’s visit to Karnataka last week, the Congress has waged a campaign insinuating that the BJP leadership is unhappy with Chief Minister Basavaraj Bommai and plans to replace him ahead of the high-stakes assembly election next year.