40% கமிஷன்.. கர்நாடக முதல்வருக்கு எதிராக PayCM போஸ்டர்.. பெங்களூரில் கிழித்து அகற்ற அதிரடி உத்தரவு

பெங்களூர்: கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மைக்கு எதிராக 40 சதவீத கமிஷன் என்ற பெயரில் அவரது போட்டோவுடன் QR கோட் வசதியுடன் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பெங்களூரில் ஒட்டிய போஸ்டர் சர்ச்சையான நிலையில் அதனை அகற்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் போஸ்டர் ஒட்டியவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். இந்நிலையில் தான் பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராக ஆனதில் இருந்து கர்நாடகா தொடர்பாக சர்ச்சைகள் கிளம்பி வருகின்றன.

ஹிஜாப் விவகாரம், முஸ்லிம் வியாபாரிகளை கோவில்களில் கடை அமைக்க விடாமல் தடுப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் எழுந்தன. மேலும் பசவராஜ் பொம்மையின் அரசு 40 சதவீத கமிஷன் பெற்று ஊழலில் ஈடுபடுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

