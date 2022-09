”சென்னை - குமரி சாலையை 6 அல்லது 8 வழிச்சாலையாக மேம்படுத்துவது அவசியம்” அமைச்சர் எ.வ.வேலு!

Bangalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

பெங்களூரு: சென்னை - கன்னியாகுமரி சாலையை 6 அல்லது 8 வழிச்சாலையாக மேம்படுத்துவது அவசியம் என்று நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மத்திய சாலைப்போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தலைமையில் அனைத்து மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர்கள் மாநாடு கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் நடைபெற்றது.

இந்த மாநாட்டில் தமிழக பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு கலந்துகொண்டார். அதில் எ.வ.வேலு பேசுகையில், தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பாக 64 ஆயிரம் கிமீ நீளமுள்ள சாலைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

8 வழி சாலைக்கு திமுக எதிரி கிடையாது.. நிலங்களை கையகப்படுத்தி தான் ஆகணும்.. அமைச்சர் எ.வ.வேலு

English summary

Highways Minister A. V. Velu has insisted that toll fees should not be collected for the two-lane roads being developed with the central government's funds.