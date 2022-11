ராபிடோ பைக்கில் பயணித்த இளம்பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த டிரைவர்.. பெங்களூரில் கொடூரம்!

Bangalore

oi-Vignesh Selvaraj

பெங்களூர் : கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரில், ராபிடோ பைக் டாக்ஸி புக் செய்து பயணித்த பெண்ணை, கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரளாவைச் சேர்ந்த 22 வயது இளம்பெண் ஒருவர் ராபிடோ பைக் டாக்ஸியில் பயணித்த நிலையில், அவர் குடிபோதையில் நிதானம் இன்றி இருந்த நிலையில், அவரை ராபிடோ டிரைவர் ஒரு வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.

அங்கு அவரும், அவரது நண்பரும் அப்பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்தில் பெண் உட்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

A 22-year-old woman from Kerala was allegedly gang-raped in Bengaluru by a Rapido bike taxi driver and his friend. Based on the complaint, two accused both from Bengaluru, and the woman from West Bengal were arrested.