100 நாள்.. 9 மணிநேர தூக்கம்.. ரூ.5 லட்சம் பரிசு வென்ற இளம்பெண்! 3வது சீசனுக்கு விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு

பெங்களூர்: 100 நாள் தினமும் 9 மணிநேரம் தூங்கி கொல்கத்தாவை சேர்ந்த 26 வயது இளம்பெண் ரூ.5 லட்சம் பரிசு வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். தற்போது 3வது சீசனுக்கு விண்ணப்பிக்க பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தூக்கம் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும். தேசிய தூக்க அறக்கட்டளையின் வழிகாட்டுதல்களின்படி ஒவ்வொருவரும் குறைந்தபட்சம் 7 மணி நேரம் முதல் 9 மணி நேரம் வரை தூங்க வேண்டும்.

நீண்டகால தூக்கமின்மை என்பது உடல் சோர்வை ஏற்படுத்தும். மேலும் உயர் இரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு, மாரடைப்பு, இதய செயலிழப்பு மற்றும் பக்கவாதம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்குள் ஒருவரை தள்ளும்.

A 26-year-old girl from Kolkata who slept 9 hours every day for 100 days has won a prize of Rs.5 lakh and won the title of champion. Public is now invited to apply for the 3rd season.