மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வந்த பின்னணியில் PFI அமைப்பு.. உச்சநீதிமன்றத்தில் கர்நாடக அரசு வாதம்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கல்லூரிக்கு ஹிஜாப் அணிந்து வர வேண்டும் என்பது மாணவிகளின் சுயமான முடிவு இல்லை என்றும் பாப்புலர் பிராண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பின் அறிவுரையின் படி இந்த மாணவிகள் செயல்படுகின்றனர் எனவும் கர்நாடக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதத்தை முன்வைத்துள்ளது.

கர்நடாக மாநிலம் உடுப்பி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பி.யூ கல்லூரியில் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர தடை விதிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிராக மாணவிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த விவகாரம் நாடுமுழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. ஹிஜாப் விவகாரத்தால் கர்நாடகாவில் பல இடங்களில் போராட்டம் வெடித்தது. இதையடுத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு மாணவ மாணவிகள் சீருடையில் மட்டுமே வர வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தது.

இந்தியா மீது முஸ்லீம்கள் நம்பிக்கை வைத்துள்ளதால் தற்கொலைப்படை தாக்குதலே இல்லை: ஹிஜாப் வழக்கில் வாதம்

English summary

The Government of Karnataka has argued in the Supreme Court that it was not the students' own decision to wear hijab to the college and they were acting as per the advice of the Popular Brand of India organization.