"கவர்ச்சி".. சொக்க வைத்த ஆஷா.. மயங்கிய நபர்.. "பெரியம்மா"வுக்கு விபரீத ஆசை.. கடைசியில் பார்த்தால்..?

பெங்களூரு: உயிருக்கு உயிராய் காதலித்து திருமணம் செய்ய நினைத்தபோது, மணமகள் வீட்டில் உறவினர்கள் யாருமே திருமணத்தில் பங்கெடுக்காததால் இளைஞர் ஒருவர் அதிர்ந்து போனார்.

கர்நாடக மாபிலம் மாண்டியாவில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.. அங்குள்ள நாகமங்களாவை சேர்ந்தவர் அந்த இளைஞர்.. 25 வயதாகிறது..

இவருக்கு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பெண் அறிமுகமாகி உள்ளார்.. அவர்தான் முதலில் பிரண்ட்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் தந்துள்ளார்.. அதில் இருந்த கவர்ச்சியான போட்டோவை பார்த்ததுமே, இளைஞர் குஷியாகிவிட்டார்.

what happened in karnataka marriage and What is the cause of 25 year old youth dissatisfaction திருமண மோசடி செய்து பணம் பறித்த பெண்ணை போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்