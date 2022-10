பாரத் ஜோடா யாத்திரைக்கு பிறகு.. புதிய அவதாரத்தில் ராகுலை பார்ப்பீர்கள்.. திக்விஜய் சிங் பரபர!

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி கர்நாடகத்தில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், 'நடைபயணத்துக்கு பிறகு ராகுல் காந்தியை புதிய அவதாரத்தில் பார்ப்பீர்கள்' என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக்விஜய் சிங் கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சி தொடர் தோல்விகளால் கடும் பின்னடவை சந்தித்துள்ள நிலையில், அக்கட்சிக்கு புது தெம்பூட்டும் வகையில் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடா யாத்திரை என்ற பெயரில் நடைபயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை ராகுல் காந்தி இந்திய ஒற்றுமைப்பயணம் என்ற பெயரில் நடைபயணமாக செல்கிறார். முதலில் தமிழகத்திலும் அடுத்ததாக கேரளாவிலும் ராகுல் காந்தி நடைபயணம் மேற்கொண்டார்.

While Congress MP Rahul Gandhi is walking in Karnataka, senior Congress leader Digvijay Singh has said that 'after the walk you will see Rahul Gandhi in a new avatar'.