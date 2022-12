1.5 கி.மீ தூரம்.. உயிரை கையில் பிடித்து கதறிய இளைஞர்.. அசராத லாரி ஓட்டுநர்.. அதிர்ச்சி காரணம்!

Chandigarh

oi-Shyamsundar I

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் லாரியிலிருந்து கோதுமை மூட்டைகளை திருடியதாக இளைஞர் ஒருவரை லாரிக்கு முன்பக்கமாக கட்டி 1.5 கி.மீ தூரம் லாரியை ஓட்டிச் சென்றுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தின் முக்த்சாருக்கு லாரி ஒன்று கோதுமை லோடை இறக்க வந்திருக்கிறது. அப்போது கடைகளில் இறக்கி வைக்கப்பட்ட கோதுமை மூட்டைகளில் இரண்டு மூட்டைகள் குறைந்திருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இது குறித்து லாரியின் அருகில் சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்றிருந்த இளைஞரை பிடித்து ஓட்டுநர் விசாரித்துள்ளார். அந்த இளைஞர் இரண்டு கோதுமை மூட்டைகளை திருடி சென்றதை சிலர் பார்த்துள்ளதாக கூறியுள்ளனர்.

English summary

In the state of Punjab, a young man was tied to the front of a lorry and driven for 1.5 km for stealing bags of wheat from a lorry.