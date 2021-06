பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்றால் வீடுகளுக்கு 300 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்.. கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு!

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்றால் மாநிலத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிலும் 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்தார். பஞ்சாபில் மின் கட்டணம் அதிகமாக இருப்பதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. பஞ்சாபில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இதனால் பாஜக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் பஞ்சாப் தேர்தலுக்கு மிக தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. தலைநகர் டெல்லியில் ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ள அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி பஞ்சாப் தேர்தலுக்கு சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருகிறது.

English summary

Arvind Kejriwal says if Aam Aadmi Party wins in Punjab, up to 300 units of free electricity will be provided to every household in the state