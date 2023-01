எங்க அண்ணன் மறைஞ்சிட்டாரே.. சரத் யாதவ் மறைவு.. கலங்கிய லாலு பிரசாத் யாதவ்.. ராகுல் இரங்கல்

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் முன்னாள் தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான சரத் யாதவ் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நேற்று உயிரிழந்தார். அவருக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். சிங்கப்பூரில் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு ஓய்வில் உள்ள பீகார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத், சரத் யாதவ் மறைவுக்கு வீடியோ வெளியிட்டு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

வடமாநிலத்தில் உத்தரப் பிரதேசமும் பீகாரும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தாலும் இரு மாநில அரசியலும் வெவ்வேறானது. உத்தரப் பிரதேசத்தில் இந்துத்துவா அரசியல் வேரூன்றி வளர்ந்தது என்றால் பீகாரில் அதற்கு எதிராக சோசலிச மற்றும் ஜனநாயக அரசியலின் பிடிப்பு பலமாக இருந்தது. அப்படியான அரசியலிலிருந்து வந்தவர்தான் சரத் யாதவ். சுதந்திரத்திற்கு பின்னரான இந்தியா குறித்து பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வலியுறுத்தி வந்த காலம் அது.

அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததே.. நண்பனே.. நண்பனே...டெல்லியில் சரத் யாதவை ஆரத் தழுவி அரவணைத்த நிதிஷ்குமார்

இது போன்று கருத்துக்களை முன்வைப்பதன் மூலம் தங்களது அரசியல் கட்சியையும் தங்களுக்கான தனிப்பட்ட ஆதாயத்தையும் தேடிக்கொண்டிருந்த அரசியல் தலைவர்களுக்கிடையே முற்றிலும் மாற்று சிந்தனையாளராக உதித்தவர்தான் 'ராம் மனோகர் லோகியா'. இந்தியாவில் உள்ள கம்யூனிச கட்சிகளின் மிக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான இவரின் பேச்சு மற்றும் சிந்தனையாளர் ஈர்க்கப்பட்டு அரசியலில் நுழைந்தவர்தான் 'சரத் யாதவ்'.

English summary

Former leader of United Janata Dal and former Union Minister Sarath Yadav passed away yesterday due to ill health. Congress's Rahul Gandhi and Lalu Prasad Yadav expressed their condolences on his death.