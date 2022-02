காங்கிரசுக்கு ஓட்டு போடுங்க..வைரலாகும் பஞ்சாப் பாஜக தலைவரின் வீடியோ..நல்லதுதான் எனக்கூறும் காங்கிரஸ்

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர் : காங்கிரசுக்கு வாக்களியுங்கள் என பேசியதாக பஞ்சாப் பாஜக தலைவரின் வீடியோ வைரலாகப் பரவி வரும் நிலையில், அது தங்களுக்கு நல்லது தான் என காங்கிரஸ் கட்சி கூறியுள்ளது. ஆனால் தனது பேச்சு தவறாக திரிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாஜக தலைவர் அஸ்வினி சர்மா கூறியுள்ளார்.

பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல் வாக்குப் பதிவு ஒரே கட்டமாக இன்று நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், மார்ச்சில் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் முதல்வரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான கேப்டன் அமரீந்தர் சிங்கின் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கட்சியான பஞ்சாப் லோக் காங்கிரஸுடன் பாஜக கூட்டணி வைத்து பஞ்சாப் தேர்தலில் போட்டியிட்டது.

English summary

The Congress party has said that the video of the Punjab BJP leader talking about voting for the Congress has gone viral and that it is good for them. But BJP leader Aswini Sharma has said his speech was distorted.