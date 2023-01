இந்தியாவை உறைய வைத்த கடத்தல்! சிறப்பு முகாமில் சிக்கிய 11 பேர்! என்ஐஏ 10 நாள் விசாரிக்க அனுமதி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சர்வதேச போதை கும்பலுடன் தொடர்பு இருப்பதாக திருச்சி சிறப்பு முகாமில் கைது செய்யப்பட்ட 11 பேருக்கு இன்று முதல் 10 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக பல்வேறு புதிய தகவல்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கேரள மாநிலம் கொச்சின் அருகே விழுஞ்சியம் துறைமுகம் கடற்கரை பகுதியில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சந்தேகத்திற்கு இடமாக நின்று கொண்டு இருந்த படகை சோதனை செய்தபோது அதில் 300 கிலோ ஹெராயின், பயங்கர ஆயுதங்கள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 20 பேரை என்.ஐ.ஏ., அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். இதில் 16 பேர் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மேலும் இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் திருச்சி மத்திய சிறை வளாகத்தில் உள்ள திருச்சி சிறப்பு முகாமிலும் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

As the 11 people arrested in the Trichy Special Camp for their connection with international drug gangs have been allowed to be interrogated in police custody for 10 days from tomorrow, it is expected that various new information will be released in this regard.