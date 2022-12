டீல் முடிஞ்சது?.. 2 சீட் தானாமே.. திமுக கூட்டணிக்கு புதுஸ்ஸா வரப்போகும் பிரபலம்.. ரேஸில் 2 லீடர்கள்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக கூட்டணி தற்போது வலுவாக உள்ள நிலையில், அதை மேலும் வலுப்படுத்தும் வியூகங்கள் துவங்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.. என்ன காரணம்?

எம்பி தேர்தலுக்கு தமிழக கட்சிகள் தயாராகிவிட்டன.. இதில் முதல் ஆளாக, 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே களமிறங்கிவிட்டது தமிழக பாஜக..

இந்நிலையில், கடந்த வாரம் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசிய பேச்சு, அதிமுகவை மட்டுமல்ல, பாஜகவையும் சேர்த்தே அதிர வைத்துள்ளது.

யாரும்மா அங்க.. உள்ளே வாங்க.. தயங்கி தயங்கி நின்ற மூதாட்டி! தாராளம் காட்டிய திமுக எம்.எல்.ஏ.!

English summary

2+1: Are there any chances for PMK and MNM to join the DMK alliance, and What is VCK going to do