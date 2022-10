அட.. நடுக்கடலில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த "இலங்கை மீனவர்கள்," அதிரடியாக கைது செய்த இந்திய கடற்படை

Chennai

சென்னை: எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்து கொண்டிருந்த இலங்கை மீனவர்கள் 5 பேரை இந்திய கடற்படையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர். மேலும் அவர்களின் ஒரு படகும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தமிழகத்தில் உள்ள தீரா பிரச்சனைகளில் ஒன்றாக மீனவர் பிரச்சனை உள்ளது. நடுக்கடலில் மீன்பிடிக்கும் தமிழக மீனவர்களை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் பிடித்து செல்வது வாடிக்கையான ஒன்றாக உள்ளது.

இலங்கை கடற்படை தொடர் அட்டூழியம் - நடுக்கடலில் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் விரட்டியடிப்பு!

நடுக்கடலில் இலங்கை கடற்படையினர் செய்யும் அட்டூழியத்தால் தமிழக மீனவர்கள் தொடர்ந்து பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகின்றனர். இதனால் ஒருவித அச்சத்துடனே தான் தமிழக மீனவர்கள் மீன்பிடித்து வருகின்றனர்.

இந்த பிரச்சனை நீண்ட காலமாக தொடர்ந்தாலும் கூட இன்னும் தீர்வு காணப்படவில்லை. இலங்கை கடற்படையினரின் எல்லை மீறிய செயலால் தமிழக மீனவர்கள் பலலட்சம் மதிப்பிலான வலைகள், மீன்களை இழந்து வருகின்றனர். இதற்கிடைடையே அவ்வப்போது இலங்கை கடற்படையினர் அத்துமீறி தமிழக மீனவர்களை தாக்குவது, துப்பாக்கிச்சூடு நடத்துவது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. இதனால் ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, காரைக்காலை சேர்ந்த மீனவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இதற்கு மாறாக எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கூறி இலங்கை மீனவர்கள் 5 பேரை இந்திய கடற்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் நடுக்கடலில் இலங்கை கடல் எல்லையை தாண்டி இந்திய எல்லைக்குள் நுழைந்து மீன்பிடித்த நிலையில் கடற்படையினரிடம் சிக்கினர். இவர்களிடம் இருந்து ஒரு படகு பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The Indian Navy arrested 5 fishermen who were fishing across the border. One of their boats was also confiscated.