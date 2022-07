அடுத்தடுத்து வந்த அதிர்ச்சி! எடப்பாடிக்கு எதிரான ‘6 ஆயுதங்கள்’! உற்சாக மோடில் ஓபிஎஸ்! உண்மைதான் போல!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக இடைக்காலப் பொதுசெயலாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியின் டெல்லி பயணம் தோல்வியைந்ததாக ஓபிஎஸ் தரப்பு உற்சாகத்தில் இருந்து வரும் நிலையில், இபிஎஸ் தரப்புக்கு பின்னடைவாக கருதப்படும் 6 முக்கிய தகவல்கள் என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமாகி வரும் நிலையில், அதிமுக இடைக்காலப் பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக, பல அரசியல் கட்ட நகர்வுகளை ஓபிஎஸ் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அதே நேரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பை கட்சியிலிருந்து நீக்கும் அதிரடி முடிவுகளையும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அடுத்தடுத்து மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம்.. ஓபிஎஸ் மேல்முறையீட்டு மனுவை ஜூலை 28இல் விசாரிக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்!

English summary

While the OPS side is excited about the failure of Edappadi Palaniswami's trip to Delhi, who has taken over as the interim general secretary of the AIADMK, let's see what are the 6 important pieces of information that are considered as setbacks for the EPS side.