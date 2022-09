95%.. 2 அல்டிமேட் ஐடியா.. நம்பிக்கை நட்சத்திரம் டிடிவி தினகரன்.. எடப்பாடியின் கைக்கு செல்லும் அதிமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி சமீபகாலமாக குஷியில் உள்ள நிலையில், நேற்றைய தினம், சுப்ரீம்கோர்ட் அளித்த தீர்ப்பும் கூடுதல் மகிழ்ச்சியை அவருக்கு ஏற்படுத்தி வருகிறது.. அப்படியானால் ஓபிஎஸ் என்ன செய்ய போகிறார்? அல்லது என்ன மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்கலாம் என்பது குறித்த வாதங்கள் கிளம்பி உள்ளன.

அதிமுக அலுவலக சாவி வழக்கில், ஓபிஎஸ் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்சநீதிமன்றம் நேற்று தள்ளுபடி செய்தது..

மேலும் சாவியை எடப்பாடி தரப்புக்கு வழங்கியதை தவறு என்று சொல்ல இயலாது என்றும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அதற்கு பிறகு நீதிபதிகள் 2 முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து கேள்வி எழுப்பியதுடன், தங்கள் அதிருப்தியையும் நீதிமன்றத்தில் பதிவு செய்தனர்..

English summary

95% Supporters: Will OPS work with TTV Dinakaran in AMMK and what will Sasikala do the next