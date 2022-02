காமாட்சி பாட்டியின் கவுன்சிலர் கனவு! 94 வயதில் தேர்தலில் போட்டி! உள்ளாட்சித் தேர்தல் ருசிகரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: 94 வயது பாட்டி ஒருவர் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இது அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்கு ஒரு உந்துதலாக அமைந்துள்ளது என்று பலரும் பாராட்டியுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

English summary

A 94-year-old grandmother has filed her candidature to contest the Tamil Nadu urban local body elections. Many have praised it as an impetus for those who think it should come to politics