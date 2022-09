“சங்கி”களுக்கு கோபம்.. நான் “என்ன” மன்னிப்பு கேட்கனும்?” "2ஜி"யே பார்த்துட்டேன் - கொந்தளித்த ஆ.ராசா

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சங்கிகளுக்கு தன் மீது கோபம் என்றும், தான் என்ன மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் எனவும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் திமுக எம்பியுமான ஆ.ராசா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஆ.ராசா பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஆ.ராசா தன்னுடைய உரையில், "கிறிஸ்துவராகவோ இஸ்லாமியராகவோ பெர்சியராகவோ இல்லாவிட்டால் நீ இந்துதான் என உச்சநீதிமன்றம் சொல்கிறது.

இப்படிப்பட்ட கொடுமை வேறு எந்த நாட்டிலாவது உண்டா? இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ சூத்திரன். சூத்திரனாக இருக்கும் வரை நீ விபச்சாரியின் மகன். இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ பஞ்சவன். இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ தீண்டத்தகாதவன்.

English summary

Former Union Minister and DMK MP A.Raja said that Sanghs are angry with him and asked them what he should apologize for. He also told that, "I faced 2g case. Tamilnadu governor RN Ravi says there is sanadhanam in Hindu religion."