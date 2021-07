ரோல்ஸ் ராய்ஸ் விவகாரம்.. ஹைகோர்ட்டில் நடிகர் விஜய் மேல்முறையீடு.. தன் மீதான விமர்சனத்தை நீக்க கோரிக்கை

Chennai

சென்னை: ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் விவகாரம் தொடர்பாக நடிகர் விஜய் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். 2012-ல் தான் ரூ.1.88 கோடி மதிப்பில் தான் வாங்கிய ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காருக்கு நுழைவு வரி விலக்கு கேட்டு நடிகர் விஜய் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து இருந்தார்.

2012-ல் நடிகர் விஜய் தொடர்ந்திருந்த இந்த வழக்குக்குக் கிட்டத்தட்ட 9 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு சில நாட்களுக்கு முன்பு தீர்ப்பு வழங்கினார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.எம்.சுப்ரமணியம்.

English summary

Actor Vijay has filed an appeal in the Rolls Royce car case in the Chennai High Court. The appeal is scheduled to be heard on Monday in a session of Justices Sundaresh and Manjula