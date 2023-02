உச்சநீதிமன்றம் சொன்னது எங்களுக்குதான் சாதகம்.. எடப்பாடி அணியின் ராஜன் செல்லப்பா விளக்கம்

உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பினை எங்களுக்கு ஆதரவான தீர்ப்பாகத்தான் கருதுகிறோம் என்று இபிஎஸ் அணியின் ராஜன் செல்லப்பா கூறியுள்ளார்.

சென்னை: எங்களுக்கு ஆதரவான தீர்ப்பாகத்தான் இதை கருதுகிறோம் என்றும், ஊரறிந்த உண்மையை மீண்டும் நிரூபிக்க உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறது என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணி தரப்பின் ராஜன் செல்லப்பா கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு வருகிற 27-ந்தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் அதிமுகவின் இரு தரப்பை சேர்ந்தவர்களும் அதாவது எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் தனித்தனியாக தங்கள் வேட்பாளர்களை நிறுத்தி உள்ளனர்.

இவர்களில் யாருக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்கும் என்ற கேள்வி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.

Rajan Chellappa of the Edappadi Palaniswami team said that we consider this as a judgment in our favor and the Supreme Court has asked us to prove the truth again.