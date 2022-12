எல்லோரும் சென்னை வாங்க.. உத்தரவிட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. இன்று மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை..ஏன்?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுகவில் உள்கட்சி பூசல் முக்கிய கட்டத்தை எட்டிய நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் இன்று அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது. கடந்த 21ம் தேதி ஓ பன்னீர் செல்வம் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடத்திய நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தொடர்ந்து பதிலடி கொடுத்து வருகிறார். இதனால் இன்றைய கூட்டம் என்பது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

அதிமுகவில் ஓ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் இரட்டை தலைமையாக செயல்பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் தான் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது.

இதையடுத்து ஓ பன்னீர் செல்வம் ஓரம்கட்டப்பட்டார். எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கை ஓங்கியது. இதையடுத்து நடந்த பொதுக்குழுவில் ஓ பன்னீர் செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

வெடித்துக் கிளம்பிய மோதல்.. எடப்பாடி படத்தை அழித்த சிவி சண்முகம் ஆதரவாளர்கள்? வெலவெலத்த விழுப்புரம்!

English summary

As the internal conflict in AIADMK has reached a critical stage, a meeting of AIADMK district secretaries will be held today at the AIADMK head office in Chennai under the leadership of Edappadi Palanisamy. On 21st O Panneer Selvam held a meeting of district secretaries, Edappadi continues to respond to Palanichamy. Thus today's meeting becomes important.