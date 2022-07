பொதுச்செயலாளராகிட்டீங்களா.. நெக்ஸ்ட் ஜெயில்தான்.. அதிமுக வரலாறு அப்படி.. போட்டுத் தாக்கிய ராஜீவ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளாராக தேர்ந்தெடுக்கபடுபவர்கள் சிறைக்கு செல்வது வரலாறு என திமுகவைச் சேர்ந்த ராஜீவ்காந்தி ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு நேற்று வானகரத்தில் நடைபெற்ற நிலையில், ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

இதற்கிடையே பொதுக்குழுவில் கலந்து கொண்ட உறுப்பினர்கள் மற்றும் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் ஆதரவுடன் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இன்னும் 4 மாதங்களில் அவர் தேர்தலையும் சந்திக்கவுள்ளார்.

English summary

While Edappadi Palaniswami has been elected as the Interim General Secretary of AIADMK in the general body meeting held yesterday, DMK's Rajiv Gandhi posted on Twitter that those who are elected as AIADMK General Secretary go to jail.